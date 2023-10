Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 11,62 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,62 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 11,62 EUR zu. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,56 EUR. Bei 11,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.440 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 53,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2022 bei 10,81 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 7,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 21,03 EUR.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --4,203 EUR je Siemens Energy-Aktie.

