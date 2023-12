Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 11,25 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 11,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 11,14 EUR. Bei 11,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 508.799 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 120,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,09 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,67 EUR an.

Am 15.11.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.521,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,201 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

