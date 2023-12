Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,23 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,23 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,14 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.452.433 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 54,74 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 26.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 75,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,67 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.521,00 EUR – eine Minderung von 7,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.180,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Am 05.02.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,201 EUR im Jahr 2024 aus.

