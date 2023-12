Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 11,22 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 11,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 11,19 EUR. Mit einem Wert von 11,19 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.139 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 121,12 Prozent. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 42,94 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,67 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,04 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.521,00 EUR – eine Minderung von 7,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.180,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,201 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

