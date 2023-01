Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 19,03 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,01 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.075 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,94 EUR an. 17,04 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 85,66 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 24,52 EUR.

Am 16.11.2022 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Siemens Energy am 07.02.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2023 0,532 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

