Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag an Fahrt

19.01.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 11,83 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 11,83 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 11,99 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,85 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.287.192 Stück gehandelt. Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei einem Wert von 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 45,86 Prozent wieder erreichen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,27 EUR je Siemens Energy-Aktie an. Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 8.521,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,219 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Gewinne DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung im Plus Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind

