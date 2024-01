Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 11,93 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 11,93 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 107.938 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 107,96 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 46,34 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,27 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 15.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.180,00 EUR gelegen.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,219 EUR je Siemens Energy-Aktie.

