Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,81 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 13,81 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 13,77 EUR. Bei 13,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 252.464 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 24,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 79,65 Prozent Luft nach oben. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 115,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,042 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,08 EUR.

Am 07.02.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,357 EUR je Siemens Energy-Aktie.

