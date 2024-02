Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Verlusten

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 13,81 EUR abwärts.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 13,81 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 13,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,79 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 42.847 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 31.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 44,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 115,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,042 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,08 EUR an.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,60 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,28 Prozent gesteigert.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,357 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

