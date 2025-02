Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 62,64 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 62,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 62,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 476.522 Siemens Energy-Aktien.

Bei 64,56 EUR markierte der Titel am 17.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,07 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 13,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2024). Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 379,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,063 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,13 EUR.

Siemens Energy gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,805 EUR je Aktie.

