Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 14,80 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 553.833 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Gewinne von 67,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 131,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,78 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von -0,60 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.649,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR in den Büchern standen.

Am 08.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,569 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

