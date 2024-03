Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 14,81 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 14,81 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,63 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.324.850 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 67,52 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 56,77 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,03 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.649,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,569 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

