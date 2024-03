Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 14,72 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 14,72 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 14,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108.443 Siemens Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 68,60 Prozent Luft nach oben. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 56,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.649,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.064,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,569 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

