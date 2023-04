Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 21,11 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 21,09 EUR. Mit einem Wert von 21,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.306 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.04.2023 markierte das Papier bei 21,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 3,61 Prozent Luft nach oben. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 105,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,70 EUR aus.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 7.064,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.956,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 -0,021 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

