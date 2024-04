Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 17,41 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 17,41 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104.154 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 29,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,043 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,03 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,094 EUR im Jahr 2024 aus.

