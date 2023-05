Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Plus

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 24,27 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 24,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,21 EUR. Bisher wurden heute 459.525 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 18.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,59 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 1,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 57,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,94 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7.064,00 EUR gegenüber 6.582,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens Energy.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,064 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Citigroup-Empfehlung treibt Siemens Energy-Aktien weiter an

Siemens-Aktie gesucht: Siemens traut sich erneut mehr Wachstum und Gewinn zu - Auftrag von der Deutschen Bahn

Siemens Energy-Aktie weiter im Aufwind: Analysten äußern sich zuversichtlich nach Quartalszahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG