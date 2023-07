Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Kurs der Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 15,56 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,56 EUR. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,71 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,33 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.376.829 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 59,45 Prozent Luft nach oben. Bei 10,25 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,13 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,36 EUR.

Am 15.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,22 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.028,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 6.582,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.08.2023 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Verlust in Höhe von -1,166 EUR je Aktie aus.

