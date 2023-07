Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy legt am Vormittag zu

Siemens Energy im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 15,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 15,68 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,68 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,60 EUR. Bisher wurden heute 59.185 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 58,23 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 15.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,25 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.028,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.582,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.08.2024 dürfte Siemens Energy die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Verlust von -1,166 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

