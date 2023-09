Siemens Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Siemens Energy

Siemens Energy im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 12,54 EUR nach.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 12,54 EUR ab. Bei 12,50 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 368.796 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 97,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,25 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 22,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,38 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.279,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.506,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 15.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -3,980 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

