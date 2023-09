Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 12,60 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 12,60 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 12,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,47 EUR. Mit einem Wert von 12,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.225.542 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 96,98 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 18,62 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.506,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.279,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 15.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie.

