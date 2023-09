Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 12,51 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 12,51 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.842 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (10,25 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,38 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.506,00 EUR im Vergleich zu 7.279,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 -3,980 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

