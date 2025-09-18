DAX23.750 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1758 -0,3%Öl67,12 -0,6%Gold3.656 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Freitagvormittag

19.09.25 09:27 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Freitagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 96,32 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 96,32 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,00 EUR zu. Bei 96,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 111.889 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR an. 8,86 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
