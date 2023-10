Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 11,35 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,35 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,26 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 11,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 624.849 Siemens Energy-Aktien.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 118,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2022 bei 10,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,80 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,03 EUR an.

Am 07.08.2023 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.506,00 EUR – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.279,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Siemens Energy 2023 einen Verlust in Höhe von -4,204 EUR je Aktie ausweisen dürften.

