Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 11,27 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 11,27 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Energy-Aktie ging bis auf 11,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.252.802 Siemens Energy-Aktien.

Bei 24,81 EUR erreichte der Titel am 30.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 120,14 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2022 bei 10,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 4,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,03 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.506,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.279,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,204 EUR je Siemens Energy-Aktie stehen.

