Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Siemens Energy im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,00 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,00 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 10,83 EUR. Bei 11,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 2.036.669 Stück.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 55,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,80 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 18,67 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Siemens Energy dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,201 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX-Flop Siemens Energy-Aktie: Was das Jahr 2023 für den Energiekonzern Siemens Energy im Gepäck hatte

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge