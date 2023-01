Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Freitagnachmittag

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 18,61 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 18,11 EUR. Bei 18,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.007.488 Siemens Energy-Aktien.

Am 20.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,94 EUR. Gewinne von 18,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 81,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,52 EUR.

Siemens Energy gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 07.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,525 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

