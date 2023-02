Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 19,21 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 19,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 19,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,22 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.225 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 22,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 12,80 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,41 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,97 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 07.02.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.064,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.956,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens Energy am 15.05.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,186 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie profitiert: Bernstein hebt Kursziel für Siemens Energy an

"Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht!": Siemens - die Geschichte eines Branchenführers

Siemens-Aktie springt hoch: Umsatzwachstums- und Gewinnprognose für Siemens angehoben - Bewertung im Blick

