Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,7 Prozent auf 13,48 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 13,48 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,24 EUR nach. Bei 13,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.506.871 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 84,05 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 18,88 EUR angegeben.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 EUR, nach -0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.649,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,279 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

