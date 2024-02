Siemens Energy Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Siemens Energy

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 6,3 Prozent auf 13,13 EUR nach.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 13,13 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,07 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 2.582.299 Stück.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,22 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 18,88 EUR.

Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.649,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.064,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,279 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

