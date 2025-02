Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Siemens Energy im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 61,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 61,48 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 61,56 EUR aus. Bei 61,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 143.382 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2025 bei 64,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,01 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.02.2024 auf bis zu 13,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 78,28 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 49,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 12.02.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 1,79 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,90 Prozent auf 8,94 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,805 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

