Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 14,89 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 14,89 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 14,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 14,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.064.527 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,68 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 132,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,03 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,78 EUR, nach -0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.649,00 EUR – ein Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 7.064,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,221 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

