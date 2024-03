Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 14,78 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,78 EUR ab. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,73 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.468 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens Energy die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,221 EUR fest.

