Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag freundlich

Siemens Energy im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 25,07 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 25,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 25,12 EUR. Bei 24,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 165.065 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 2,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,40 EUR am 27.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,061 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 23,16 EUR.

Am 08.05.2024 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Energy mit -0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Am 11.08.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,193 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

