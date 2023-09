Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 12,62 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 12,62 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.020.867 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,75 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,38 EUR.

Siemens Energy gewährte am 07.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,54 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 7.506,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 7.279,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,980 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

