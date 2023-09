Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittwochvormittag

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,57 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,57 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,57 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 12,51 EUR. Zuletzt wechselten 41.450 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 97,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,46 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 21,38 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent auf 7.506,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.279,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2023 -3,980 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

