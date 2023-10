Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 11,10 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 11,10 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,04 EUR nach. Bei 11,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.477 Stück gehandelt.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 123,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2022 (10,81 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 2,61 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 21,03 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.506,00 EUR im Vergleich zu 7.279,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,204 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

