Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 11,81 EUR zu.

Das Papier von Siemens Energy legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 11,81 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 12,09 EUR. Bei 11,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.200.772 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 110,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 84,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 19,05 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 05.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,268 EUR fest.

