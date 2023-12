Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag kaum bewegt

So entwickelt sich Siemens Energy

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 11,09 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,09 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 11,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 11,02 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 11,06 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 694.440 Stück.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 42,25 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,67 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 15.11.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 8.521,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,201 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

