Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Einbußen

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:06 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 18,64 EUR. Die Siemens Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,53 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 413.573 Siemens Energy-Aktien.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,03 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 10,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 81,85 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 23,97 EUR.

Am 07.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -0,18 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.064,00 EUR – ein Plus von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 5.956,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,186 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie profitiert: Bernstein hebt Kursziel für Siemens Energy an

"Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht!": Siemens - die Geschichte eines Branchenführers

Siemens-Aktie springt hoch: Umsatzwachstums- und Gewinnprognose für Siemens angehoben - Bewertung im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG