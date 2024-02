Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 13,94 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 13,94 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 13,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 913.073 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 77,98 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,048 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,88 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent auf 7.649,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.064,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,279 EUR je Siemens Energy-Aktie.

