Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 13,46 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 13,46 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,36 EUR. Zuletzt wechselten 77.044 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,88 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.649,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.064,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,279 EUR je Siemens Energy-Aktie.

