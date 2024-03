Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 15,25 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 15,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 15,28 EUR. Bei 15,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.463.634 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 24,81 EUR. Gewinne von 62,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 138,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,048 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,03 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 07.02.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,78 EUR gegenüber -0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 7.649,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,28 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens Energy die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,221 EUR je Aktie aus.

