Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy springt am Donnerstagnachmittag hoch

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,8 Prozent auf 16,01 EUR zu.

Das Papier von Siemens Energy legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,8 Prozent auf 16,01 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 16,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,04 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 4.248.838 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,97 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 60,01 Prozent sinken.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,048 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.649,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.064,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,221 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

