Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 15,01 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 15,01 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 15,09 EUR. Mit einem Wert von 15,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 120.847 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 65,29 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 57,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.02.2024. Das EPS belief sich auf 1,78 EUR gegenüber -0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.649,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.064,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,221 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

