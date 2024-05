Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 24,00 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 24,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 23,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.193.220 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 73,33 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,061 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 23,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,312 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

