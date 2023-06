Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 22,98 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Energy-Aktie bei 23,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 801.367 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 7,96 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 27,09 EUR angegeben.

Am 15.05.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.028,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.582,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.08.2024.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -0,093 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

