Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Minus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 24,60 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 24,60 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 115.059 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,01 EUR) erklomm das Papier am 28.05.2024. 9,80 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 6,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,416 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,84 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2024. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent auf 8,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,342 EUR je Aktie.

