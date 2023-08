Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Vormittag ins Minus

Siemens Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 13,04 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,04 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,03 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 104.415 Aktien.

Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 47,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (10,25 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,40 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 22,53 EUR.

Am 07.08.2023 legte Siemens Energy die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.506,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Siemens Energy die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

