Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Mittwochmittag ausgebremst

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 12,13 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,91 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,91 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 419.428 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2021 auf bis zu 25,59 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 52,60 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,88 EUR. Dieser Wert wurde am 20.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 2,10 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,57 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 15.11.2023 dürfte Siemens Energy die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Siemens Energy-Aktie gibt nach: Siemens Energy ab heute statt HelloFresh im DAX - HelloFresh-Aktie legt zu

Siemens-Aktie dennoch tiefer: Bayerns größte Anlage für grünen Wasserstoff startet

Gaslieferstopp: Russischer Botschafter bietet Inbetriebnahme von Nord Stream 2 an

