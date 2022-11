Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit Abschlägen

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 14,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 14,59 EUR. Bei 14,71 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 464.751 Siemens Energy-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,68 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 42,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 23,98 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,374 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

